ATSA mostró su nuevo predio al ritmo de la música y los bailes

Javier O. Schwab [email protected] Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Música, alegría y diversión. El último sábado se llevó adelante la presentación del nuevo predio de ATSA Bahía Blanca, en una jornada que acompañó con un clima ideal y una gran concurrencia de afiliados y sus familias. El acto central fue con el tradicional y emotivo corte de cintas, que marcó formalmente el inicio de esta nueva etapa para la institución en las flamantes 5 hectáreas adquiridas en el camino de La Carrindanga.

Durante la tarde hubo una amplia variedad de propuestas.

Participaron feriantes, se realizaron pruebas de kartings, prestados por los hijos de una afiliada, y se dispuso un sector especialmente destinado a los más chicos, con inflables y juegos organizados por un grupo de jóvenes.

La música también tuvo un lugar destacado. Se presentaron distintos shows en vivo, entre ellos el grupo Jawar, el grupo folklórico Hermana Tierra y el grupo Tango Pasión.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los afiliados asistieron con su equipo de mate y compartieron tortas, empanadas, pochoclos y bebidas, en un verdadero clima de encuentro.

La inauguración se vivió como una tarde de campo, pensada para disfrutar en familia y comenzar a darle vida a un espacio que será clave para el futuro de ATSA.

"La presentación del nuevo predio sindical marcó un hito para la institución. Se trata de un espacio de 5 hectáreas que permitirá desarrollar proyectos recreativos, formativos y sociales para los afiliados", dijo Gamaliel Fuentes Meriño, secretario general de ATSA, filial Bahía Blanca.

"Es algo impensado. Veníamos de tener un predio en la zona de Santa Margarita que prácticamente no podíamos usa; apenas una canchita de fútbol, porque la urbanización municipal no nos permitía construir nada. Se dio la posibilidad de venderlo y, de manera inmediata, comprar este nuevo predio. El 6 de octubre tomamos posesión, así que todo fue muy reciente y muy rápido", sostuvo.

"Era campo pelado, con una casita muy deteriorada. Hubo que poner todo en condiciones, arreglar la vivienda para el sereno, hacer la perforación para el agua, instalar la bomba y acomodar para que quien cuide el predio tenga las mejores condiciones humanas", sostuvo.

"Con ese primer impulso le mostramos a los afiliados lo que logró y lo que viene. Fue una tarde de campo, bien familiar, con juegos para los chicos, inflables, actividades recreativas, grupos musicales, baile. Se repartieron dulces, tortas, y la verdad es que se pasó una tarde hermosa. El clima acompañó, fue un día ideal", resaltó.

-Pensando a futuro, ¿ya proyectan nuevas obras?

-Sí, la idea es arrancar fuerte en 2026. Vamos a trabajar en licitaciones y pliegos para comenzar, al menos, con un salón de usos múltiples. Ese siempre fue un sueño, algo que Hugo Modarelli impulsó mucho, como tener un espacio de recreación y encuentro para los afiliados.

Por su parte, Juan Forchino, secretario de Prensa, afirmó que el nuevo predio es un paso muy importante en la historia del gremio.

"Es un proyecto que se encara con planificación y con una mirada puesta en el futuro", dijo.

"Es necesario y está pensado para los afiliados. No se trata solo de tener tierra, sino de generar espacios de formación, recreación y encuentro que fortalezcan a la institución", amplió.

Forchino resaltó el trabajo en conjunto y la proyección del flamante predio.

"Se realizará por etapas. La primera fue de forestación y reacondicionamiento; ahora sigue la diagramación de las calles internas, los accesos y el frente. Eso se va definiendo en conjunto, escuchando las propuestas de todos. Es como un matrimonio de muchos años, donde cada uno aporta su idea, su experiencia personal, y después se debate y se vota", resaltó Forchino.

Curso de Enfermería

A partir de esta semana estará abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2026 para la carrera Tecnicatura Superior en Enfermería, que tiene una duración de 3 años.

Las clases -presenciales- serán a partir de abril y es requisito indispensable contar con el secundario completo.

Existen becas del 100 por ciento de la carrera para afiliados de ATSA y los horarios de cursada son de lunes a viernes de 14.30 a 19.30 en Gorritti 146.

La preinscripción es hasta el 31 de este mes, en el Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE) y guarda la constancia.

El título tiene validez nacional y depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.