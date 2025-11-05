Juega en Douglas Haig y pasó por Olimpo: “Si hago un gol no sé cómo voy a reaccionar”

Douglas Haig y Olimpo abren el domingo la serie de cuartos de final de la Reválida del Federal A y el roberense Santiago Gutiérrez, actual extremo del fogonero pergaminense y con pasado en el aurinegro de Bahía en la temporada 2023 y parte de la 2024, palpitó el duelo en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

“Son dos clubes grandes y con historia que exceden esta categoría, ambos tienen la misión de ascender y por nombres y momentos creo que será un ida y vuelta tan parejo como intenso”, declaró el “Sapito”, que en el olimpiense disputó 39 cotejos (2 por Copa Argentina, uno de ellos ante Boca, como muestra la foto principal) y marcó 4 goles.

“Olimpo, más allá de que esté bien o mal, merece respeto, aunque Douglas es un equipo incisivo, vertical y que busca siempre dominar al rival en base a la posesión del balón”, destacó el “Correcaminos” surgido en Atlético Rafaela.

“Douglas hizo una muy mala primera parte y repuntó con la llegada de Sebastián Cejas a la conducción técnica (2 triunfos, 2 empates y 3 derrotas en 7 cotejos), imponiéndose, en desventaja, en 16 avos (eliminó a Independiente de Chivilcoy) y en cuartos (despachó a Argentino de Monte Maíz) de esta Reválida.

“¿Si convierto un gol? Uhhh… No sé cómo voy a reaccionar, recién arranca la semana y en lo que menos pensé es en eso”, cerró entre risas.

Mirá la nota completa: