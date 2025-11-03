"Siento que el equipo semana a semana sube otro peldaño", dijo el DT de Olimpo tras la clasificación

Como es habitual desde su llegada, el entrenador de Olimpo, Mauricio Gigante, dialogó con los medios en conferencia de prensa tras la victoria y clasificación del equipo a cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Una vez consumado el 3 a 1 ante Kimberley, el DT se mostró muy conforme con el trabajo de sus dirigidos y, sobre todo, con el crecimiento que sigue mostrando el grupo con el correr de los entrenamientos.

"Creo que hicimos los deberes. Era lo que salimos a buscar, vi a un equipo muy decidido y agresivo. Creo que los últimos partidos de local han sido así. Estoy contento, cada fase que pasamos se incrementa en el juego y la confianza. Se lo ve más sobrio y sólido al equipo, estamos muy contentos", analizó Giganti.

"Quiero agradecer y felicitar a los jugadores, a la gente, a la multitud que nos acompañó. Espero que ellos estén contentos como estamos nosotros", agregó el DT.

El gol tempranero de Cristian Amarilla, más las estocadas de Enzo Coacci y Gonzalo Tarifa en el complemento, encaminaron rápidamente el triunfo de Olimpo, que sobre el final recibió el descuento de los marplatenses, cuando ya el juego se disputaba con otra tensión.

"Quizás no tendríamos que haber recibido ese gol, es lo que más me duele. En líneas generales creo que fueron 60 minutos muy buenos y después, con el resultado a favor, dejamos que transcurra el partido", reconoció Buli.

"Siento que el equipo semana a semana sube otro peldaño, en este momento del año y del campeonato es tremendamente valorable. Se está haciendo una pelota, que va creciendo de confianza, de juego, de alternativas. Nosotros los entrenadores podemos salir a buscar a cualquier jugador, pero hay algo que no podemos comprar y para nosotros es fundamental: el tiempo. En estas 26 semanas de laburo que llevamos nos dan otro tipo de carácter, ida y vuelta y desarrollo. Noto a los jugadores mucho más versátiles, durante el partido cambiamos tres veces de sistema táctico sin hacer ningún cambio. Eso habla de que los chicos tienen trabajo encima y lo hacen de gran manera", señaló el entrenador.

-Habías sido muy crítico con el primer tiempo del equipo en Mar del Plata, ¿sentís que eso surtió efecto eso y hoy (por ayer), en el arranque, estuvieron cerca del ideal que tenés como equipo?

-Creo que hubo partidos muy buenos, con Rafaela también fue similar. Más allá de que las ausencias sean lapsos, seguir tratando de mantener una compostura que nos va a elevar el nivel. Hablamos de lo que había pasado en Mar del Plata y obviamente ellos son los primeros en reflexionar, hoy no me quedó ninguna duda, desde la entrada en calor los vi muy bien y ellos mismos mencionaron algo antes de salir a la cancha: que había que jugar sin ningún tipo de especulación. Y eso quedó demostrado.

-Por cómo estaba todo dado en la previa, se sentía que tenían una gran chance para aprovechar, ¿también jugaron un poco con eso hoy?

-No me deja nada tener la ventaja deportiva, lo dejo como última opción. Buscamos salir a protagonizar los partidos, como lo hicieron hoy (por ayer). Quizás hoy el equipo no generó tanto, fue más efectivo, pero esto también habla de que hubo una concentración absoluta, un deseo y una búsqueda súper clara. Tenemos que seguir tratando de fortalecer esto en lo anímico y en lo futbolístico. La verdad que los veo muy bien. En estas instancias aparece el estrés, la desconfianza, el cansancio y acá no veo nada de todo eso, al contrario, están apuntado a la cima. Así que bueno, iremos paulatinamente y tranquilos.

Además, Giganti analizó lo que se le vendrá a Olimpo a partir del próximo fin de semana: Douglas Haig, en Pergamino. Luego, definirá en el Roberto Carminatti con ventaja deportiva.

"Vamos a tratar de bajar los decibles, sabiendo que nos afrontamos a otra serie dura, ante un rival que hizo un gran campeonato más allá de que no le fue bien en el Nonagonal", reconoció Buli.

"Descansaremos y preparemos de la mejor manera para ir a Pergamino", insistió.