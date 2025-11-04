Allanan y detienen a un hombre con frondosos antecedentes en Pigüé

Un intenso trabajo de investigación de la Policía local de Pigüé culminó con el allanamiento y la detención del presunto autor de un violento robo domiciliario perpetrado el pasado 22 de octubre.

El detenido es Hugo Osvaldo Sáez, de 37 años, conocido por tener un extenso historial de antecedentes penales contra la propiedad y las personas.

El robo tuvo lugar durante la madrugada, cuando un vecino de la localidad denunció que un individuo encapuchado irrumpió en su domicilio particular de forma violenta. Según el testimonio de la víctima, el asaltante pateó y rompió la puerta de entrada mientras gritaba "¡al piso policía!", empuñando un palo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ante la agresividad de la situación, el denunciante logró encerrarse en una habitación, desde donde observó cómo el intruso sustraía una consola PlayStation 4 y otros efectos personales que se encontraban a la vista.

Personal de la comisaría de Saavedra, Seccional Primera de Pigüé, inició de inmediato las tareas investigativas. Gracias al cruce de testimonios recabados y un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad (tanto del Centro de Monitoreo Local como privadas), los agentes lograron identificar rápidamente a Sáez como el presunto autor material del ilícito.

Ese mismo día, y en horas de la tarde, la investigación, el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca dispuso una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Berlín y San Cayetano, de la vecina localidad.

Durante el procedimiento, los agentes lograron incautar prendas de vestir que el malviviente habría utilizado al momento de cometer el ilícito y la PlayStation 4 sustraída a la víctima.

Con las pruebas recabadas en el allanamiento, la Fiscalía interviniente solicitó al Juzgado la correspondiente orden de detención contra Sáez que se hizo efectiva hoy.