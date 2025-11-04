Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.492,20 para la venta y de $1.437,55 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,48% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue marcó $1.470,00 (+0,68%) para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.455 (+0,69%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, llegó a $1.943,50 (-1,00%), el MEP cotizó a $1.497,14 (0,00%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.517,94 (+0,19%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posicionó en 666 puntos básicos (-0,59%).