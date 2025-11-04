Djokovic destrabó un debut complicado: "Hubo mucha tensión en la previa del partido", reconoció

El serbio Novak Djokovic (5°) destrabó un complicado debut y se tomó revancha frente al chileno Alejandro Tabilo (89°) al imponerse 7-6 (3) y 6-1 en prácticamente 100 minutos de juego, avanzando a cuartos de final en el ATP 250 de Atenas.

El partido era particular para nole, porque el chileno lo había puesto en ridículo tenísticamente hablando en las dos ocasiones anteriores -en los Masters 1000 de Roma 2024 y Montecarlo 2025- y, también, porque el certamen helénico es organizado por su familia, mudándose a la capital griega tras los conflictos con el gobierno serbio.

“Fue muy importante este partido frente a Tabilo, a quien nunca pude derrotar, era un partido muy difícil. Hubo mucha tensión en la previa del partido, porque nunca lo había vencido, fue muy importante la energía de la gente durante todo el partido”, reconoció Djokovic tras el encuentro.

Ganó Etcheverry

El argentino Tomás Etcheverry se llevó el triunfo en un partido durísimo ante el estadounidense Mackenzie McDonald, para meterse en la segunda ronda.

Etcheverry, que consiguió una interesante regularidad en cuanto a resultados en la recta final de la temporada, se impuso por 6-7(5), 7-6(3) y 6-3, luego de 2 horas y 50 minutos de juego.

El jugador oriundo de La Plata es el único argentino en este torneo, que es junto al ATP 250 de Metz el último de la temporada antes del ATP Finals, que enfrenta a los mejores ocho tenistas del año y que se llevará a cabo en la ciudad italiana de Turín.

El rival de Etcheverry en la segunda ronda será el francés Alexandre Müller, quien es el quinto preclasificado en este torneo y que en la primera ronda derrotó al alemán Jan-Lennard Struff en tres sets.