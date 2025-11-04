Entradera violenta: así ingresaron los ladrones a la casa del barrio Noroeste

Mientras la Policía sigue buscando a los 4 delincuentes armados que cometieron una violenta entradera en el barrio Noroeste, se conoció uno de los videos del inicio del delito.

Se trata de una cámara de la metalúrgica Montepiedra, ubicada en Holdich y Catamarca, frente a la casa de la familia afectada, que es la que administra el tradicional negocio de nuestra ciudad.

En la imagen se puede observar como, sobre las 20.30, y luego de que Marcela Montepietra ingresara el auto en el garaje de su casa, tres hombres con ropas oscuras se acercan a paso rápido por Holdich, desde la cuadra anterior.

Y en esas circunstancias ingresan al inmueble cuando el portón metálico se está cerrando.

Los asaltantes, según contó Juan Enrique Baigorri, el marido de Montepietra, golpearon a las víctimas y se llevaron no más de 200.000 pesos, aunque pedían insistentemente por dólares.

El aviso al 911 de una transeúnte que escuchó gritos habría abortado la entradera y puso en fuga a los delincuentes, quienes abordaron un automóvil.