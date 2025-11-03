Violenta entradera en Holdich al 1.600: habrían actuado varios delincuentes

La Policía de nuestra ciudad busca intensamente a entre 4 y 6 delincuentes armados que, poco antes de las 21, cometieron una entradera en una vivienda de Holdich al 1.600, aunque habrían escapado sin llevarse nada de mucho valor.

"Entraron a robar, se metieron por el portón del garaje, eran al menos cuatro masculinos, uno o dos armados, que le pegan un culatazo con un arma en la cabeza al hombre y a su hijo", comentó una fuente policial.

Trascendió que algunos de los delincuentes aprovecharon el ingreso del auto por parte de la mujer para acceder, mientras que otros ladrones ya tenían reducidos a su marido y su hijo en el interior de la casa.

El mismo informante explicó que, según las estimaciones, "algo los alertó" y se escaparon rápidamente. Aparentemente se llevaron un celular, la billetera de la mujer y nada más.

Los investigadores están tras la pista de un auto utilizado para la fuga, del cual no se dio una descripción. Trabajan en principio con los testimonios de las víctimas, vecinos de la zona y las cámaras del CeUM.

Se informó que cada uno de los integrantes del matrimonio que fue blanco del robo tiene 56 años de edad y que también estaba presente un hijo de ambos, de 19.

Los afectados son parte de una familia vinculada con un reconocido comercio de metalúrgica de la ciudad.