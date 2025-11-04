Robó una moto estacionada en Cerri y terminó detenido

Un hombre identificado como Rodrigo Antonio Acevedo (24) fue detenido anoche tras robar una moto estacionada en General Cerri.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 en Gurruchaga al 100 y quedó registrado en cámaras de seguridad que fueron utilizadas para reconocer a Acevedo.

Alertados por la situación, personal policial logró dar con el delincuente en 9 de Julio y Castelli y recuperar el vehículo marca Corven 110, que es propiedad de una joven de 19 años.