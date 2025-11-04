Robó una moto estacionada en Cerri y terminó detenido
El hecho ocurrió en Gurruchaga al 100 cuando un delincuente aprovechó un descuido para llevarse el rodado.
Un hombre identificado como Rodrigo Antonio Acevedo (24) fue detenido anoche tras robar una moto estacionada en General Cerri.
El hecho ocurrió cerca de las 21:30 en Gurruchaga al 100 y quedó registrado en cámaras de seguridad que fueron utilizadas para reconocer a Acevedo.
Alertados por la situación, personal policial logró dar con el delincuente en 9 de Julio y Castelli y recuperar el vehículo marca Corven 110, que es propiedad de una joven de 19 años.