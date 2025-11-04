Gaby Ludueña festejó los 37 de la mejor manera: "Creo que a mi carrera le faltaba un ascenso"

El pasado fin de semana la montehermoseña Gabriela Ludueña le sumó otro logro más a su extensa y exitosa carrera al conseguir con Tristán Suárez Hockey Club el ascenso al Torneo Metropolitano "B".

El triunfo de las Monas ante Mariano Moreno por 3 a 1, le permitieron al equipo de Gaby conseguir un logro por el que lucharon durante mucho tiempo.

"Fue cerrar un gran año en lo personal, hace tres que estoy acá y desde que llegué era el objetivo a cumplir. Haberlo logrado fue algo muy lindo y creo que poder conseguir un ascenso era algo que le faltaba a mi carrera", le contó esta tarde Ludueña en El Diario Deportivo, mientras transitaba el día de su cumpleaños 37.

"Desde que llegué el club me abrió las puertas, me sumé a este sueño y al gran objetivo que tenían que era volver al Metropolitano B. La "C" es una categoría muy difícil y yo sentía la responsabilidad de haber llegado para tratar de cumplir ese objetivo y no se nos podía escapar este año", admitió Gaby.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras una experiencia en la Lazio, en Roma, Italia, Ludueña regresó a Tristán para la segunda mitad de año, luego de que el equipo quedara puntero en el primer tramo.

"Somos un equipo muy vertical y se nos cerraban mucho, tuvimos más empates de los que nos hubieran gustado. Este año tuvimos a la goleadora del torneo y una gran arquera que trajimos de La Pampa. Creo que los resultados y acoplar a estas jugadoras fue clave para el ascenso", entendió la exjugadora de Atlético Monte Hermoso y Las Leonas.

Por su gran trayectoria, a Gaby le toca ser la referente aportando su experiencia y, en cierto modo, el ejemplo de un plantel con mucha juventud.

"Fueron dos o tres semanas que estábamos ahí pero que no se nos daban los resultados. Había nervios pero teníamos que tratar de tener la tranquilidad de que todo dependía de nosotras. Era la primera vez que esto dependía realmente de nosotras. Me tocó aportar desde mi experiencia, con tantos torneos jugados, finales ganadas y perdidas, tratar de aportar tranquilidad desde la defensa para hacer un gran partido y así se dio. La verdad que fue una final soñada", admitió Ludueña.

"Me siento en la responsabilidad de ser un poco el ejemplo, yo soy muy exigente conmigo. Se cuál es mi rol acá, ser un poco referente y el ejemplo de ellas. Lo tomo con mucha responsabilidad y trato de devolverles eso. Haber logrado el ascenso siento que fue un poco devolverle el gran cariño que ellos me dieron", agregó.

Para Ludueña este logro fue ponerle el broche de oro en un club que le había las puertas desde hace un tiempo.

"Las chicas siempre me demuestran cariño y admiración, yo trato de devolverle eso ayudándolas más allá del hockey por todo lo vivido. Es muy lindo, desde que llegué acá me recibieron con las puertas abiertas y me dan mucho cariño", insistió.

Aunque aún les resta un partido, Gaby empezó a pensar en lo que podría depararle un aún incierto 2026.

"Todavía no lo pensé, estaba muy enfocada en lograr esto. Cuando volví de Italia Lazio me propuso volver en febrero, tengo que hablar con Tristán para ver que quieren ellos y obviamente que me gustaría jugar la B, pero también me quedó ese gustito de volver a Italia", avisó Ludueña, quien a sus casi 37 años le agregó otro logro a su magnífica carrera.

Mirá la nota completa: