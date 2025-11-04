Retiran 320 mil autos por riesgo de incendio: cómo saber si el tuyo está afectado

La automotriz Chrysler, parte del grupo Stellantis, ha emitido un llamado a revisión masivo que afecta a más de 320.000 vehículos Jeep híbridos enchufables en Estados Unidos debido a un defecto en la batería que podría provocar incendios. La medida fue anunciada por los reguladores de seguridad vial de EE.UU.

Para los vehículos afectados, en cuanto a las recomendaciones de seguridad, el retiro incluye: 228.221 Jeep Wrangler modelos 2020-2025 y 91.844 Jeep Grand Cherokee modelos 2022-2026.

Chrysler tiene conocimiento de 19 incidentes y una lesión potencialmente relacionada con este problema.

La Agencia Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ha aconsejado a los propietarios de estos vehículos que tomen precauciones inmediatas: estacionarlos fuera de casa, lejos de cualquier estructura, y abstenerse de enchufarlos hasta que se identifique una solución definitiva.

¿Cómo saber si tu vehículo está incluido en el retiro?

Para los propietarios en Estados Unidos, las cartas de notificación provisionales se enviarán por correo antes del 2 de diciembre de 2025. Se enviarán comunicaciones adicionales cuando la solución final esté disponible.

El número de retiro es 68C. Los propietarios pueden contactar al servicio al cliente de Chrysler al 800-853-1403 en Estados Unidos.

A partir de este jueves 6 de noviembre de 2025, los números de identificación vehicular (VIN) para este retiro podrán buscarse en la página de Internet de la NHTSA.

Es importante destacar que los vehículos que ya fueron retirados previamente por el mismo problema deberán someterse a la nueva solución, según indicó la agencia reguladora.

¿Afecta a vehículos en Argentina?

Este tipo de retiros globales suele tener implicaciones en otros mercados donde se comercializan los mismos modelos.

Para saber si tu Jeep Wrangler o Grand Cherokee híbrido enchufable en Argentina está afectado, se recomienda:

* Consultar el sitio web de la NHTSA: a partir del 6 de noviembre de 2025, ingresá tu número de VIN en el buscador de la NHTSA.

* Contactar a los concesionarios oficiales de Jeep en Argentina: ante la duda, es fundamental comunicarse con el servicio de atención al cliente o un concesionario oficial en el país, quienes deberían tener información sobre si esta campaña de retiro se extiende a la región y cómo proceder. (Fuente: NA).