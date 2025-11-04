Inundaciones en PBA: miles de hectáreas bajo el agua y el pedido de ayuda de los productores

En el mismo sentido, explicó que el agua estancada llega de otros pueblos. “Tenemos tres canales cerca y el agua viene de todos lados, pero el problema es que no sale y al no salir se desborda todo”, lamentó.

Si bien todavía no llegó a la ciudad, tampoco le falta mucho. “El terraplén que contiene está al filo, si desborda, porque el basural ya tiene agua y trae contaminación, complica el camino al hospital y va a ser un desastre”, sostuvo María Rosa.

Sin embargo, ante la posibilidad de que la inundación avance, la mujer aseguró que se va a quedar “hasta el final”. “Estoy con los animales, ese es el dolor más grande. Si no entra a mi casa me quedo, amo este lugar y mis patrones son como mi familia”, aseguró.

La preocupación que se extiende entre los vecinos es que suceda lo mismo que ocurriñó en Bahía Blanca meses atrás, por lo que, para prevenir esto, solicitan a las autoridades que haya más obras para evitar que el agua pase.

“Es un panorama desolador, pareciera que no va a terminar nunca”, lamentó María Rosa.

En Bolívar la situación es similar y es por eso que los productores trasladan o venden a sus animales para sacarlos del agua. Las rutas están intransitables y los puentes quedaron cubiertos. Es por eso que hay pueblos que directamente quedaron aislados.

Marcos Lede, periodista de Presente Noticias, precisó que en las últimas horas cayeron más de 130 milímetros en el pueblo. Además, contó que por la ferocidad de la tormenta hasta se volaron techos enteros.

Urdampilleta fue otro de los pueblos afectados que no sufría una inundación de tal magnitud desde el 1993.

Hay postes caídos que afectaron el servicio eléctrico y las antenas de radios e internet están quebradas y no hay conexión en la zona.

El intendente de Bolívar, Marcos Pisano, aseguró que el servicio de agua se va a restablecer en las próximas horas.