“Una amable señorita”: un influencer no reconoció a Antonella Roccuzzo y le preguntó a qué se dedica

Ziv Tamir, más conocido como “El chico de los relojes” interactuó con Antonela Roccuzzo sin saber quién era ella, la describió como “Una amable señorita” y le preguntó a la reconocida modelo, influencer y esposa de Lio Messi, “¿A qué se dedica?”.

Cuando Anto salía de jugar al tenis con sus amigas, Ziv se le acercó: “Disculpe, hola señorita”, saludó, mencionó el nombre del reloj que la modelo llevaba puesto y consultó si era correcto.

Mientras Rocuzzo, todavía sorprendida retrocedió algunos pasos y repreguntó por la intención del hombre al que analizó con la mirada.

Así que el creador de contenidos se presentó y señaló: “Soy Ziv, el chico de los relojes. Amo absolutamente su reloj”. Frente a esta respuesta, la influencer y su grupo hicieron un gesto de comprensión y la rosarina terminó por admitir la marca del objeto.

Pero el momento más extraño no fue la cercanía de la cámara cuando el hombre le pidió que enseñe el reloj para que los espectadores lo vean y se quedó anonadado con la pieza, sino que a continuación, hizo una pregunta que incomodó a la esposa de Lio Messi.

“¿A qué se dedica?”, le consultó el influencer a Roccuzzo, quien volteó hacia su compañera, le preguntó “En serio?” y ella le indicó que no era necesario que respondiera. Cordialmente, la modelo saludó a la cámara con una gran sonrisa.

A la hora de compartir el video en sus redes sociales, Ziv escribió en el texto conjunto: “¿A qué te dedicas? ¡Mira el programa! Una amable señora luce el nuevo reloj Tiffany Rope”. El contenido alcanzó los 61 mil “likes” a diferencia del resto de sus cortos que promediaban entre los 2 mil y menos de 100 reacciones. (NA)