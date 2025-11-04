En Patagones presentaron la Mesa Local de Salud Mental y Consumos Problemáticos

En un acto desarrollado en la Casa Cagliero (Anexo del Museo Histórico y Regional) de Carmen de Patagones, se llevó a cabo la presentación oficial de la Mesa Local de Salud Mental y Consumos Problemáticos.

Fue creada por la Ordenanza N° 4462, como un espacio intersectorial e interdisciplinario destinado a la articulación, asesoramiento y fortalecimiento de políticas públicas locales en la materia.

La iniciativa, impulsada desde el Concejo Deliberante y coordinada por la secretaría de Salud, se enmarca en la Ley Nacional N° 26.657 y la Ley Provincial N° 14.580.

Tiene el objetivo de fortalecer el trabajo en red, promover acciones de prevención, promoción y acompañamiento frente a los consumos problemáticos y los padecimientos subjetivos.

El encuentro fue encabezado por el intendente Ricardo Marino; el secretario de Salud, doctor Martín Calvo; el director de Promoción y Cuidados de la Salud Mental y los Consumos Problemáticos de la Provincia, licenciado Sebastián Holc; la Coordinadora Regional de Salud Mental de la Región Sanitaria I, licenciada Valeria Drach y el Jefe del Servicio de Salud Mental del hospital Pedro Ecay, Doctor Oscar Madsen.

Acompañaron autoridades municipales, directores de áreas, concejales, representantes educativos, judiciales, de seguridad y organizaciones sociales.

“Esta Mesa Local representa un avance fundamental en la promoción de la salud mental comunitaria, en la prevención y el abordaje integral de los consumos problemáticos, y en la consolidación de redes de trabajo entre los distintos actores institucionales y sociales”, señaló Ricardo Marino.

El doctor Calvo, por su parte, explicó que esta Mesa surge “de la convicción” de que los desafíos en materia de salud mental requieren miradas diversas, compromiso sostenido y políticas públicas que trasciendan gestiones.

A su turno, el Jefe del Servicio de Salud Mental del hospital Pedro Ecay, doctor Oscar Madsen, recordó, a modo de metáfora, que "hace años, Patagones tuvo el primer neuropsiquiátrico que funcionó en la Patagonia, y con el tiempo fuimos transformando ese modelo hacia una mirada más humana y comunitaria"

La jornada culminó con el inicio de la primera reunión de la Mesa Local, que comenzará a delinear su agenda de trabajo, criterios de integración y acciones concretas para fortalecer el abordaje comunitario en el distrito. (agencia Patagones)