Conmoción en Neuquén: encontraron el cadáver de un hombre en Plottier

Personal de Bomberos halló en las últimas horas el cuerpo de un hombre, flotando en el desagüe de Plottier, una localidad ubicada a unos 17 kilómetros al oeste de la ciudad de Neuquén, la capital provincial.

Se trata de un hombre de unos 40 años, quien aun no fue identificado por las autoridades. Además, se espera el resultado de la autopsia para confirmar la causa del deceso.

De todas maneras, los primeros indicios descartarían un hecho criminal y apuntan a que el sujeto se habría ahogado luego de haber caído al canal en estado de ebriedad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El hallazgo se produjo en el barrio La Esperanza, sobre la calle Percy Clark, donde los vecinos alertaron a las autoridades tras haber visto el cadáver semisumergido en ese curso de agua.

Del operativo de rescate también participaron buzos de la Policía neuquina, Criminalística y personal de Comisaría Séptima, además de profesionales del Cuerpo Médico Forense, quienes retiraron el cuerpo. (Fuente: NA).