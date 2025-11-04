Olimpo y Liniers jugaron a no perder y los técnicos coincidieron: “Fue un partido de ajedrez”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Fue un partido de ajedrez, extremadamente táctico, muy parejo, con más roce físico que futbol y con un resultado que encajó a la perfección”, fue la apreciación de Gastón Sancho, DT de Olimpo.

Del otro lado, en el vestuario visitante, hubo total coincidencia por parte del entrenador de Liniers Hernán Rosell: “el partido tuvo ritmo pero pocas situaciones, se peleó mucho y los dos equipos se esmeraron por no perder”.

¿Por qué empiezo por las declaraciones de los técnicos?, porque lo que ellos podían opinar después de 90 minutos ponderosos y un 0-0 con gusto a nada iba a ser más importante que lo que yo podía llegar a escribir.

Eso sí, cuando les pregunté si el punto servía, las respuestas fueron distintas. “Va a valer si mañana pierden Villa Mitre y Sporting”, sentenció el orientador aurinegro.

“Recontra vale, jugamos tres partidos en cinco días (el viernes, 2-0 ante Sporting por el Regional Amateur; el domingo 1-0 a San Francisco y hoy) y tuvimos que rotar mucho al plantel. No perdimos, es cierto, pero igual, no es ideal que un equipo se desgaste jugando cada 48 horas. Es un tema a rever”, enfatizó el “jefe” del Chivo.

Olimpo, con cinco futbolistas que habitualmente actúan en en el Federal A, intentó cansar a un rival que traccionó con el “Dale, dale, llegá, bien ahí…” que Roselll intercaló con los aplausos para sus dirigidos.

Coincido con los técnicos, el cotejo tuvo ritmo, pero careció de resolución. Las ideas no superaron el primer filtro y al trámite le faltó pimienta y sal.

El viento, que cruzó el Carminatti de lado a lado, no colaboró y la figura de la cancha terminó siendo el árbitro Franco Páez (simple para pitar y expeditivo a la hora de mostrar las tarjetas amarillas), quien al final de la primera fracción dejó sin efecto una caída de Seisdedos (no llegó al balón y esperó que Franco Torre lo choque) dentro del cuadrante mayor que no era penal ni por asomo.

A los 20 del complemento, el visitante mutó al 4-4-2, aguantó con torniquetes en la zona media y trató de sorprender con los que vinieron desde el banco. Si no lo podía ganar, no había que perderlo, y así lo entendió un enjundioso once albinegro, que se esmeró para sumar el puntito y mantener su valla invicta por tercer encuentro consecutivo.

En definitiva, el único perjudicado con este resultado es Sporting, que quedó último en la tabla general más allá de que mañana debe visitar a San Francisco en Villa Italia.

La síntesis

Olimpo 0 (3-3-2-2)

J. Acosta 5

Paiz 5

Dinasso (c) 6

Kucich 5

K. Giménez 5

Villagra 6

B. Vega 6

F. Torre 5

Sgattoni 5

J. Vidal 4

Colmenares 5

DT: Gastón Sancho

Liniers 0 (4-3-1-2)

V. Torres 7

Herrera 6

Der (c) 6

CUTRIN 7

Wunderlich 5

Ullman 4

Menna 5

Monti 6

Biondo 6

Philipp 6

Seisdedos 5

DT: Hernán Rosell

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

Cambios. 61m. G. Díaz (5) por Sgattoni y J.M. Acosta (3) por J. Vidal y 75m. Leyes por F. Torre, en Olimpo; 59m. Narvay (5) por Ullman, 65m. I. Fernández (6) por Monti y Banegas (5) por Seisdedos y 80m. Paolorossi por Wunderlich y De los Santos por Philipp, en Liniers.

Amonestados. J. Vidal (42m.), F. Torre (56m.), K. Giménez (75m.) y Villagra 882m.), en Olimpo; Herrera (35m.) y Der (83m.), en Liniers.

Arbitro. Franco Páez (9).

Cancha. Olimpo (9).