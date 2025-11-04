Corrientes: sentenciaron a 15 años a un hombre por abusar de su hija menor de edad y su ex pareja

Un hombre fue condenado a la pena de 15 años de cárcel por abusar sexualmente de su hija menor de edad y su ex mujer en la provincia de Corrientes.

El Tribunal Oral Penal número 1 lo declaró culpable por los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente y el vínculo en perjuicio de la niña, y abuso sexual con acceso carnal contra su ex pareja, de acuerdo a la información del sitio oficial del Poder Judicial local.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Saladas, donde el implicado se aprovechó de su posición de poder para atacar a su descendiente y perpetró las violaciones en un contexto de violencia familiar.

Por su parte, la lectura de fundamentos se llevará a cabo el 10 de noviembre a las 12:30, al tiempo que el responsable permanecerá detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme.

Los miembros del tribunal dispusieron que se notifique de la condena a las damnificadas, al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual del Superior Tribunal de Justicia y al Registro Nacional de Reincidencia. (Fuente: NA).