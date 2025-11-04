Bahía Blanca | Martes, 04 de noviembre

14.9°

Bahía Blanca | Martes, 04 de noviembre

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 5 de noviembre en Bahía Blanca.

 

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 5 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco y soleado, con viento leve del sector este y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará templado con cielo parcialmente nublado y viento leve del sudeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad será buena.

La noche, a su vez, será fría con cielo despojado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 11 grados.

