El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 5 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco y soleado, con viento leve del sector este y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará templado con cielo parcialmente nublado y viento leve del sudeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad será buena.

La noche, a su vez, será fría con cielo despojado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 11 grados.