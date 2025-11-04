Cinco detenidos tras una serie de allanamientos por el robo de motos en el centro bahiense

Dos allanamientos y cinco personas aprehendidas, dos ellos menores, llevó a cabo esta tarde personal policial de la Comisaría Segunda, en relación con el robo de motovehículos ocurrido en el centro de Bahía Blanca.

El procedimiento tuvo lugar en calles Di Sarli 2021 y Presbístero Juan Bautista Biggio Nº 22, donde fueron detenidos dos menores de 16 años y los mayores Franco Duré (19) y Mauro Montenegro (22), ambos por atentado y resistencia a la autoridad, y Belén Montenegro (25) por encubrimiento.

Además se procedió a secuestrar autopartes de las motos Rouser 200 y Yamaha FZ; una ganzúa y ropas utilizadas por los menores al momento de cometer el hecho y autopartes de una moto Imsa 110cc con pedido de secuestro activo desde octubre de 2024.

Para realizar la investigación, e identificar a los autores del robo, se utilizaron las cámaras de seguridad y aportaciones del CEUM.

Intervienen la Fiscalía del Joven, UFIJ Nº 15 y Nº 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.