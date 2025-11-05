Clausura liguista: se cierra la 12ª fecha con cuatro cotejos decisivos

Choque clave. La Armonía y Comercial estarán frente a frente en Los Hermanos Francani.

Con cuatro partidazos, se cerrará esta tarde el telón de la 12ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

En la elite del fútbol doméstico se jugarán tres partidos, todos a las 16.

El líder Huracán recibirá a Villa Mitre en el Bule, con arbitraje de Pablo Leguizamón.

En tanto. San Francisco será anfitrión del necesitado Sporting en el Gustavo Novoa.

Felipe Zonco será el juez.

Finalmente, Bella Vista esperará por Libertad en la Loma, con arbitraje de Lucas De Dios.

Ayer, Olimpo y Liniers empataron sin goles en el Carminatti.

LAS TABLAS

--CLAUSURA: 1) Huracán, 20 puntos; 2) San Francisco y Liniers, 17; 4) Libertad, 16; 5) Villa Mitre, 15; 6) Olimpo, 14; 7) Bella Vista, 11 y 8) Sporting 10.

--ACUMULADA. 1) Libertad y Liniers, 39; 2) Bella Vista y Huracán, 38; 5) San Francisco, 31; 6) Villa Mitre, 30; 7) Olimpo, 28; 8) Sporting, 27.

En el Promo

Con el tremendo choque entre La Armonía y Comercial se cerrará la 12ª fecha.

Fernando Márquez será el juez del partido que irá a las 16.30 en Los Hermanos Francani.

La jornada comenzó ayer con el empate en cero entre Rosario y Tiro.

Además, Pacífico de Cabildo goleó a Pacífico BB 4 a 0 y Sansinena superó a Dublin 1 a 0.

--CLAUSURA. 1) Comercial, 24; 2) Tiro, 23; 3) La Armonía y Rosario, 21; 5) Pacífico de Cabildo, 17; 6) Sansinena, 15; 7) Dublin, 8 y 8) Pacífico BB, 2.

En caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor de la tabla acumulada jugará la Promoción.

Hoy, La Armonía suma 52 puntos y Rosario, 50.