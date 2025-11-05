Soldadores Sin Careta presenta un show acústico y gratuito

Franco Pignol [email protected] Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

Soldadores Sin Careta se presenta esta noche en formato acústico en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560), a las 21 horas, con entrada libre y gratuita. La banda bahiense, reconocida por su potencia en los shows eléctricos, propone en esta ocasión una experiencia distinta, centrada en las armonías, melodías y una puesta escénica especialmente pensada para la sala.

“El 5 de noviembre vamos a intentar transmitir en formato acústico el concepto que envuelve a Soldadores Sin Careta, a través de nuestras letras y armonías, apoyados también por una puesta en escena diferente, ya que la sala lo permite”, explicó Gabriel Tieri, voz y guitarra del grupo. “Desde lo estético hasta lo musical, la idea es que nuestro público se encuentre con una propuesta distinta a los shows que solemos hacer, siempre respetando la identidad del grupo y lo que pide cada canción”.

La banda, que se destaca por la fuerza de sus presentaciones, busca en esta oportunidad otro tipo de conexión con el público. “Decidimos darle enfoque a las melodías y a las armonías, ya sea desde un solo de guitarra o desde las voces. El repertorio que elegimos nos permite vivir la experiencia de reversionar nuestras canciones en este formato”, detalló Tieri.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El presente del grupo llega atravesado por un gran impulso tras su feat con Piti Fernández, líder de Las Pastillas del Abuelo. “Esa colaboración nos abrió un camino enorme hacia lo que siempre soñamos: salir de nuestra ciudad y proyectarnos a nivel nacional. Recibimos muchos mensajes de reconocimiento y las redes estallaron. Vamos a estar siempre agradecidos por la generosidad de Piti y todo lo que vivimos juntos al grabarla”, contó el músico.

De cara al futuro, Soldadores Sin Careta proyecta seguir creciendo. “Tenemos pensado grabar un EP —si el presupuesto lo permite, un disco— con un gran productor nacional. Lo importante es que tenemos las canciones y las ganas de dar otro salto de calidad. No descartamos algún nuevo feat con otro artista de la talla de Piti”, anticipó Tieri.

Antes de cerrar el año tocando con Las Pastillas del Abuelo en Ituzaingó, el 21 de diciembre, el grupo invita a disfrutar de esta noche íntima y gratuita en el Centro Cultural de la Coope. “Estamos muy contentos con este presente. Este show acústico es una forma de agradecer y compartir con nuestra gente todo lo que estamos viviendo”, cerró.