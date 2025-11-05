Johnny Depp viene a la Argentina: cuándo llega y cuál es el motivo detrás de su visita

Este miércoles, las redes sociales estallaron con una inesperada noticia: la semana próxima, Johnny Depp llegará a la Argentina. Después de que los fans expresaran su emoción en los comentarios de la publicación que confirmó la venida del reconocido actor al país, empezó a repetirse un gran interrogante: ¿qué viene a hacer?

Según información oficial que pudo confirmar Clarín, Depp eligió a la Argentina para venir a presentar su nueva película, en la que participa como director. El filme se llama Modigliani, tres días en Montparnasse, y narra la vida de Amedeo Modigliani, un reconocido artista bohemio italiano.

La película dirigida por Depp tuvo su estreno mundial el 24 de septiembre de 2024 en la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Más tarde, fue distinguida con el Premio a la Película de Culto del Año en la 29ª edición del Capri Hollywood – Roma Fall Gala 2024, apenas un día antes de su lanzamiento en Italia, que se llevó a cabo durante el 19º Festival de Cine de Roma el 26 de octubre de 2024. Finalmente, llegó a las salas italianas el 21 de noviembre de ese mismo año.

Y ahora, finalmente y después de un largo recorrido, será presentada en nuestro país, con la célebre presencia de Johnny, quien estará en la Avant-Premiere exclusiva que se realizará el próximo 11 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, donde se espera una gran convocatoria de fans y figuras del espectáculo que acompañarán el evento.

Además, en ocasión de su visita, Depp realizará varias actividades en el país, junto a su gran amigo Jorge Rodríguez. Entre ellas, se destaca una masterclass que dictará el actor en la ciudad de La Plata junto a Ricardo Scarmaccio, el protagonista del filme, quien también dará el presente en la premiere.

De qué va lo nuevo de Johnny Depp

De acuerdo con la sinopsis oficial, la película se centra en 72 horas de la vida de del artista bohemio italiano Amedeo Modigliani, conocido por sus amigos como Modi, quien recorría las calles de París desgarrado por la guerra en 1916.

"Mientras huye de la policía, su deseo de poner fin a su carrera y abandonar la ciudad es descartado por sus compañeros bohemios: el artista francés Maurice Utrillo, el bielorruso Chaïm Soutine y la musa inglesa Beatrice Hastings", suma el comunidado.

Y continúa: "Modi busca consejo de su amigo y marchante de arte polaco, Léopold Zborowski. Sin embargo, tras una noche de alucinaciones, el caos en la mente de Modi llega a su punto máximo al enfrentarse con el coleccionista estadounidense Maurice Gangnat, quien tiene el poder de cambiar su vida".

Modigliani, tres días en Montparnasse no sólo cuenta con un destacado director, sino que también tiene un elenco estelar. Riccardo Scamarco, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri y muchos otros actores de primera categoría forman parte del proyecto.

Más allá de la gran premiere que trae a Depp a la Argentina, la película llegará a todos los cines del país y podrá verse a partir del jueves 13 de noviembre. (Clarín)