Calendario del Gran Premio de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil.

La fecha 21 de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de Interlagos de San Pablo.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones.

Además existe expectativa por la nueva presentación de Colapinto, que por la cercanía con la Argentina podría recibir mucha hinchada.

Los horarios para nuestro país y el cronograma del Gran Premio de Brasil de la F1:

Mañana

Práctica libre: 11.30.

Clasificación Sprint: 15.30.

Sábado

Carrera Sprint: 11

Clasificación: 15

Domingo

Carrera: 14

Dónde ver en vivo

El Gran Premio de Brasil se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles. (NA).