La vuelta de Daddy Yankee de la mano de Bizarrap rompe récords

La sesión #0/66 rompió con la numeración habitual de las BZRP Sessions y abrió un nuevo capítulo en la serie. Con un beat que mezcla el mambo y el reggaetón clásico, el productor logró capturar el ADN de los 2000 — la época dorada del género — sin perder su impronta moderna.

En abril de 2023 el cantante caribeño había anunciado una serie de cinco conciertos de despedida en el Coliseo de Puerto Rico, programados entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de ese mismo año.Durante estos espectáculos, titulados «La Meta», el artista reflexionó sobre su carrera y su fe, culminando el 3 de diciembre de 2023 con un emotivo discurso en el que anunció públicamente su conversión al cristianismo, lo que lo alejó de sus raíces y comienzos en la música urbana.

Ahora, dos años después en el que se lo vio muy involucrado con su práctica religiosa y sorteando críticas de propios y extraños que lo acusaban de haber perdido su magia tras haber elegido ese nuevo camino vinculado al cristianismo vuelve de la mano del productor más prestigioso del momento.

La canción trae lo mejor del ritmo que supo impulsar el puertorriqueño en los años 2000, pero con el estilo particular que siempre le imprime Bizarrap a sus sessions y su marca distintiva de mezclas que elevan lo mejor de cada artista que pasa por su estudio.