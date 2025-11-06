Concierto del Curso de Especialización en Dirección Coral

La Muestra del cierre de Curso de Especialización en Dirección Coral se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 16.30 en el Salón Libertador de la Corporación de Comercio (Alsina 19, Piso 1). La entrada será libre y gratuita, hasta completar la capacidad del salón.

En esta instancia, el Coro Estable de Bahía Blanca interpretará el repertorio trabajado durante el curso, bajo la dirección de los participantes seleccionados.El repertorio abordado incluye fragmentos de grandes obras del repertorio lírico, operístico y sinfónico coral:

● Wie lieblich sind deine Wohnungen, de Ein deutsches Requiem (J. Brahms)

● Sanctus, del Requiem (G. Verdi)

● Tui nati vulnerati, de Stabat Mater (A. Dvořák)

● Introito y Kyrie, del Requiem (G. Fauré)

● Cum sancto spiritu, de la Petite messe solenelle (G. Rossini)

● Coro d’introduzione y Regina Coeli, de Cavalleria Rusticana (P. Mascagni)