"Tres amigas", una comedia francesa para "Los amantes del Cine"

Mouret es un realizador joven, nacido en 1970 en Marsella, adolescente cinéfilo que estudió arte dramático y cine. Es caracterizado por sus elegantes relatos de desaventuras amorosas enmarcadas por gratificantes puestas en escena y profundidad psicológica. En su estilo se lo emparenta con Rohmer, Guitry y Woody Allen. Iniciado en el cortometraje, su primer film largo fue "Laissons Lucie faire!" (2000), y en su obra podemos destacar "Las cosas que decimos, las cosas que hacemos" (2020) o "Crónica de una unión pasajera" (2024), ambas estrenadas en este mismo espacio.

"Mouret se ha convertido en un cineasta con voz propia y sus más de diez películas tienen unas señas de identidad formal y narrativa totalmente reconocibles. Y precisamente Tres amigas representa la depuración y progreso de su manera de hacer cine, así como su evolución temática al introducir, por primera vez, un elemento trágico en su trama". (mundocine.es)En su argumento, Joan ya no está enamorada de Víctor y sufre por no estar siendo honesta con él. Alice, su mejor amiga, la tranquiliza asegurándole que ella misma no siente pasión por su pareja Eric y sin embargo su relación va muy bien. Ella ignora que él tiene una aventura con Rebecca, su amiga común... Cuando Joan decide finalmente dejar a Víctor y este desaparece, las vidas y las historias de las tres amigas dan un vuelco.

-Nominada al Dragon Award en el Göteborg Film Festival 2025 (Suecia).-Nominada a Mejor Film en el Festival de Venezia 2024.-Nominada a Mejor Film en el Festival de Gijón 2024.