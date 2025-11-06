El ciclismo se prepara para regresar al circuito del Parque de Mayo

Tras la temporada de pista, el ciclismo volverá al circuito del Parque de Mayo.

Luego de las cuatro programaciones realizadas en el velódromo del Club Ciclista Pedal Bahiense, el ciclismo se prepara para regresar el domingo venidero al circuito interior del Parque de Mayo.

En la oportunidad y poniéndole fin al ciclo denominado "Dirigentes históricos" se rendirá homenaje a Héctor Cocciaretti y Fernando Marcolini, exdirigentes del Pedal Bahiense.

La actividad en el trazado de 750 metros de extensión se pondrá en marcha a las 9 y corresponderá a la 8ª programación del calendario anual de la Federación Ciclista del Sud.

Los primeros en participar serán los adherentes-debutantes mayores y menores de 40 años, quienes disputarán 30 minutos con un único embalaje final.

A las 10 será el turno de los master E y damas. Correrán 30 minutos con 2 embalajes puntables.

Para las 10.50 está prevista la largada de la prueba para master C y D. Aquí serán 45 minutos con 3 sprints.

Finalmente, al mediodía se iniciará la prueba central, que estará reservada a las categorías elite, sub 23, juveniles y master A y B.

Los participantes deberán girar durante 75 minutos efectuando 5 embalajes puntables, en los que se otorgarán 5, 3, 2 y 1 punto a los cuatro mejores ubicados en cada sprint.

El valor de la inscripción fue fijado en 10.000 pesos (5.000 para adherentes-debutantes), con el correspondiente seguro incluido.

Se recuerda que para poder participar de las pruebas será requisito indispensable la presentación de la licencia habilitante correspondiente a la temporada 2025.

Hasta el momento la paridad ha marcado el año 2025 ya que hasta el momento no se repitieron los ganadores.

Han triunfado Jorge González, Tomás Muñeca, Pablo Mércuri, Mateo Olguín, Marcelo Cardoso, Matías Pollio y Guillermo Erro.