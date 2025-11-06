El último partido para los 12 equipos, debut de un jugador y quinta árbitra en dirigir Primera

Pacífico puede soñar hasta con el segundo lugar y Estudiantes depende de sí para evitar la permanencia. Foto: archivo-La Nueva.

Con tres posiciones confirmadas entre 12 participantes y un lugar para dos aspirantes a meterse entre los ochos de arriba, se cierra esta noche, desde las 21, la fase regular del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

La fecha contiene los partidos Estudiantes-Pacífico, Pueyrredón-Bahiense del Norte, Napostá-L.N. Alem, Estrella-Liniers, San Lorenzo-Olimpo y Villa Mitre-9 de Julio.

Los siete que se aseguraron un lugar para jugar por el campeonato son Villa Mitre, Napostá, Olimpo, Pacífico, Bahiense, Pueyrredón y L.N. Alem.

En tanto, entre Estudiantes y Estrella estará el octavo clasificado.

Mientras que por la permanencia 9º-10º y 11º-12, jugarán Estudiantes o Estrella, más Liniers, 9 de Julio y San Lorenzo.

Debutantes

San Lorenzo incorporó el último lunes a Román Gazulo, un 2m05 de 24 años que hoy tiene previsto debutar y, en consecuencia, como el reglamento indica, si suma un partido de fase regular queda habilitado para los playoffs.

En tanto, Alexia González se suma como la quinta árbitra del Colegio de Bahía Blanca en dirigir un partido de Primera. Estará en Villa Mitre-9 de Julio.

Las cuatro anteriores fueron Fernanda Menéndez, Marjorie Stuardo (actualmente en actividad), Ludmila Munz y Camila Robles.

Lo próximo

Los cuartos de final comenzarán el próximo lunes, al mejor de tres, mientras que los cruces por la permanencia -al mejor de cinco- empezarán el jueves 13.

Estudiantes-Pacífico

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y⁩ Sam Inglera.⁩

Novedades: en el albo están todos y en el verde es duda Francisco Mattioli (cuadro gripal).

Antecedentes: en fase regular ganó Estudiantes, de local, 81-69. En playoffs se impuso el verde: 69-61, de visita, y 83-81, de local.

Posibilidades: Estudiantes podrá subir al 7º puesto si gana y pierde L.N. Alem. Quedará 8º si gana y también vence L.N. Alem o, en caso de perder y que también caiga Estrella. Y finalizará 9º si pierde y gana Estrella.

Pacífico, por su parte, hoy es 4º, aunque tiene chances de subir. Será 2º si gana y pierden Napostá y Olimpo. También puede ser 3º, en caso de ganar y que pierdan Napostá u Olimpo.

Napostá-L.N. Alem

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán⁩ y Joel Schernenco⁩.

Novedades: en el local no se registran bajas. La visita, en tanto, juega Patricio Zapata y aguardan el resultado de una resonancia (rodilla) de Felipe Mandolesi.

Antecedentes: L.N. Alem 71, Napostá 76 (en Villa Mitre).

Posibilidades: Napostá ganando mantendrá el segundo lugar. En caso de perder, debe esperar derrotas de Olimpo y Pacífico para no caer al tercer o cuarto lugar.

Mientras que L.N. Alem si gana y pierde Pueyrredón subirá al sexto lugar. Será séptimo si gana y también vence Pueyrredón o, en caso de perder y que caiga Estudiantes, de lo contrario terminará octavo.

San Lorenzo-Olimpo

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Sebastián Giannino, Juan Gabriel Jaramillo y⁩ Ariel Di Marco.⁩

Novedades: en San Lorenzo se produce el debut de Román Gazulo y no jugaría Nicolás Herbik (fatiga). En el aurinegro, continúa afuera Valentín Carrizo (cadera).

Antecedentes: Olimpo 79, San Lorenzo 74.

Posibilidades: ganando o perdiendo, San Lorenzo ya no puede salir del 12º puesto.

Olimpo, con una victoria sumada a una derrota de Napostá, terminaría segundo. En caso de perder será tercero (si cae Pacífico) o cuarto (si gana Pacífico).

Pueyrredón-Bahiense

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Marcelo Gordillo.

Novedades: Pueyrredón está completo y Bahiense tiene en duda a Juan Pedro Hollender y Sebastián Luengo.

Antecedentes: Bahiense 57, Pueyrredón 60.

Posibilidades: Pueyrredón finalizará 6º si gana o, también, si pierde L.N. Alem. Y será 7º en caso de perder y que gane L.N. Alem.

Bahiense, por su parte, ya es 5º, al margen del resultado.

Estrella-Liniers

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Lucas Andrés.⁩

Novedades: en Estrella, como viene sucediendo, no juegan Julián Horvath, Federico Lambrech, Bruno Gigliotti y Federico Macías. En el Chivo no hay bajas.

Antecedentes: Liniers 79, Estrella 82 (en Napostá).

Posibilidades: Estrella si gana y pierde Estudiantes terminará 8º. A igualdad de resultados con Estudiantes finalizará 9º.

Y Liniers será 10º si gana o en caso de perder y que caiga 9 de Julio.

Villa Mitre-9 de Julio

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Alexia González (debutante).

Novedades: el tricolor hoy da descanso a Franco Pennacchiotti, Federico Harina e Ignacio Alem, mientras sigue en recuperación Lautaro Cavero.

9 de Julio, en tanto, ya no tendrá a Santiago Bussetti (ligamentos de un tobillo) y Santiago Boyé aguarda el resultado de unos estudios.

Antecedentes: 9 de Julio 87, Villa Mitre 97.

Posibilidades: Villa Mitre ya se aseguró el número 1. En tanto 9 de Julio será 10º en caso de ganar y que pierda Liniers. Y 11º a igualdad de resultados con Liniers.

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1º) Villa Mitre, 28 puntos (9)

2º) Napostá, 26,5 (9,5)

3º) Olimpo, 26,5 (9,5)

4º) Pacífico, 26 (8)

5º) Bahiense, 25 (9)

6°) Pueyrredón, 23,5 (8,5)

7º) L.N. Alem, 23 (8)

8º) Estudiantes, 22,5 (9,5)

9º) Estrella, 21,5 (7,5)

10º) Liniers, 19,5 (7,5)

11º) 9 de Julio, 19 (7)

12º) San Lorenzo, 18 (6)