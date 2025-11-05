Bahía Blanca | Miércoles, 05 de noviembre

La ciudad.

Se abre la inscripción para las carreras de grado de la Universidad Teconológica Nacional

Está destinado a estudiantes de nivel secundario que deseen cursar a partir de marzo del próximo año.

Las inscripciones para cursar el Programa de Acompañamiento al ingreso a carreras tecnológicas se encuentran abiertas a partir de este jueves, según expone en un comunicado la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Está destinado a estudiantes de nivel secundario que deseen cursar a partir de marzo de 2026 cualquiera de las carreras de grado que se dictan en la Facultad: Ingenierías en Energía Eléctrica, Electrónica, Civil, Mecánica y Licenciatura en Organización Industrial.

El PAICAT será dictado desde el 2 de febrero al 13 de marzo y las inscripciones al mismo inician este jueves 6 y se prolongan hasta el 31 de enero de 2026.

Deberán realizarse a través del sitio web de la Facultad Regional Bahía Blanca: www.frbb.utn.edu.ar.

La UTN ofrece diferentes espacios y acciones que consolidan un modelo de enseñanza Centrado en el Estudiante, con apoyo académico, técnicas de estudio, biblioteca y centro de
documentación, espacios para la enseñanza y aprendizaje mediados por TIC, becas para estudiantes en programas sociales, de servicio y de investigación y también la práctica de
actividades deportivas (fútbol, básquetbol y vóleibol, en todos los casos femenino y masculino).

Aspirantes al ingreso mayores a 25 años que no haya concluido el nivel secundario, y quieran estudiar las carreras de grado que se dictan en la institución, deberán inscribirse y
aprobar la instancia reglamentada a tal efecto.

En este caso, las inscripciones deberán realizarse hasta el 28 de noviembre de 2025.

Para más información, dirigirse a la página web de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional www.frbb.utn.edu.ar.

 

