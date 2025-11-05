Bahía Blanca | Miércoles, 05 de noviembre

22.6°

El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 6 de noviembre en Bahía Blanca.

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 6 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará templado e inestable, con viento moderado del sector norte. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena

La noche, a su vez, será fresca y nubosa, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 13 grados.

