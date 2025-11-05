El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 6 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará templado e inestable, con viento moderado del sector norte. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, a su vez, será fresca y nubosa, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 13 grados.