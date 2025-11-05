Dos detenidos y dos motos recuperadas durante un operativo policial en el macrocentro

Dos personas fueron aprehendidas y dos motos robadas se recuperaron en el marco de un operativo de saturación llevado a cabo en el macrocentro bahiense.

El procedimiento lo realizó esta tarde y se procedió a detener -en Blandengues y Sixto Laspiur- a Jorge Laure (32 años), quien registraba un pedido de paradero activo por el delito de violencia de género (Infracción a la Ley 12569).

También, en Holdich al 2500, se aprehendió a Andrés Sebastián Pérez (26) por el delito de hurto agravado de un motovehículo (marcaHonda CBX 250 cc), procediendo al secuestro del mismo.

Asimismo, gracias al aporte de las cámaras del del CeUM se recuperó y procedió al secuestro -en calle Colombia al 100-, una Moto marca Yamaha F16 dominio 528HRK, que había sido robada en la madrugada de hoy en calle Mitre al 1300.

Las dos rodados fueron restituidos a sus propietarios.

El operativo fue llevado a cabo por personal de Comisaría Segunda, con la colaboración del grupo táctico UTOI y Comando de Patrulla.