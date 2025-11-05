Piden 5 años de prisión para un comerciante chino acusado de abusar a empleadas
El fiscal de delitos sexuales, Diego Torres, solicitó la pena contra Xiling Jiang. La defensa requirió la absolución del imputado y el mínimo de la pena si se lo condenara.
El fiscal Diego Torres pidió cinco años de cárcel para Xiling Jiang, el supermercadista chino que está siendo juzgado en vinculación con el delito de abuso sexual reiterado en perjuicio de al menos tres empleadas.
Durante la audiencia de alegatos de hoy, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 solicitó también a la justicia Correccional bahiense la prohibición al imputado de acercarse a las víctimas por cualquier vía.
Los manoseos a trabajadoras se habrían consumado en el supermercado oriental ubicado en 11 de Abril al 100.
Por su parte Juan Ignacio Vitalini, defensor particular de Jiang, requirió la absolución de su cliente y subsidiariamente pidió que se le aplique el mínimo de la pena previsto para ese delito, en caso de que se lo condene.
El fallo del juez en lo Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani, se emitirá a las 13 del jueves de la próxima semana.
En la jornada de ayer del juicio oral se escucharon todos los testimonios programados.