Comenzó el juicio al supermercadista chino acusado de abusar de empleadas

Con la presencia de una traductora aportada por la defensa, a cargo del abogado Juan Ignacio Vitalini, se inició el juicio al supermercadista chino acusado de abusar de al menos tres empleadas.

La traductora, el acusado y su abogado.

Se trata de Xiling Jiang, alias “Leo”, dueño del autoservicio ubicado en la segunda cuadra de la calle 11 de Abril, donde se habrían registrado los distintos hechos de tocamientos.

En el juicio, a cargo del juez en lo Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani, actúa como acusador el fiscal Diego Torres.

El fiscal Torres y una auxiliar. En el fondo, el juez Giuliani.

Según la investigación a cargo de la UFIJ N° 4, uno de los hechos sucedió el 28 de febrero de 2022, cuando el acusado tocó a una de las empleadas en los glúteos y la sometió a otras situaciones abusivas de similares características en contra de su voluntad y cuando se encontraba cumpliendo tareas laborales en el comercio.

Además, entre febrero de 2020 y julio de 2021, Jiang habría tocado en su partes íntimas a otras dos mujeres, en reiteradas ocasiones, aprovechándose de la relación de dependencia laboral que tenían.

El debate oral, con la participación de testigos, tendrá continuidad hoy y mañana.