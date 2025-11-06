Pehuen Co recibe a los comensales de la 8° Fiesta de la Comida al Disco

La octava edición de la Fiesta de Comida al Disco "A Mar y Campo" se desarrollará este sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en la plaza Carrasco, de la localidad balnearia de Pehuen Co.

Organizada por los vecinos de la villa turística rosaleña y con el acompañamiento del Municipio, contará con unos 20 puestos gastronómicos que ofrecerán una amplia variedad de platos elaborados íntegramente al disco de arado.

Además, habrá feria con más de 40 artesanos, instituciones y productores locales y regionales de alimentos y bebidas, clases magistrales y espectáculos musicales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A su vez, el gobierno bonaerense estará presente con el Programa ReCreo en la Provincia, que ofrecerá juegos para toda la familia y visitas guiadas gratuitas por la localidad.

Agregaron que participará también el Banco Provincia, con beneficios especiales para los asistentes.

La oferta gastronómica irá desde arroz con mariscos, bastones y milanesas de pescado, chorizo a la pomarola, cochinita pibil, empanadas regionales y salteñas, papas con cheddar y verdeo, rabas, cornalitos y langostinos, roast beef a la criolla, pollo arrabiata, pollo fricasé con champiñones, pollo sin TACC, sándwiches de bola de lomo a la cerveza, bondiola y vacío, sorrentinos y ravioles fritos, tacos de carne vacuna, vegetarianos y de pollo, tortas fritas y vegetales al disco.

La apertura del patio gastronómico será el sábado al mediodía, con un acto encabezado por el intendente Rodrigo Aristimuño, acompañado por la senadora provincial Ayelén Durán.

Luego, se presentarán el artista local Juan Carlos Montoya, la Peña Nuevo Amanecer y Julieta Blanco.

El resto de las actividades del sábado:

• 15:15 hs: Masterclass – Mundo Licuados

• 16:00 hs: Masterclass – Alfajores (Ayelén Camperi)

• 16:30 hs: Linda Quirós

• 17:00 hs: “Baila con Magui” – Ritmos Latinos

• 17:30 hs: Fede y Tito – Show de Magia

• 18:45 hs: Pehuen Coro y Pehuenqueando

• 19:45 hs: Masterclass – Cerveza artesanal “Elvira”

• 20:00 hs: Reapertura de stands gastronómicos

• 20:15 hs: Los Picadores

• 21:15 hs: Wopa Cumbia

Y el domingo:

• 10:30 hs: Música para levantar corazones

• 11:30 hs: Apertura de stands gastronómicos

• 12:00 hs: Entrevista a Roberto Bustos Cara

• 13:00 hs: Peña Nuevo Amanecer

• 13:30 hs: Grupo Folklórico “La Guarda”

• 14:00 hs: Masterclass – Licuados, tragos y jugos (Graciela Silva)

• 15:00 hs: Sergio y Azúcar Negra (ritmos tropicales – baile y clase abierta)

• 16:00 hs: Show de Vanesa

• 16:45 hs: Entrega de diplomas y certificados de asistencia

• 17:00 hs: Masterclass – Alfajores Pehuen Co (Dulce Ani)

• 17:30 hs: Grupo Pasión