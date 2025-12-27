El equipo de la familia Messi ya tiene rival para su debut en la Primera C

Se definió el fixture de la Primera C y quedó confirmado que Leones FC, el club impulsado por la familia Messi, hará su debut oficial en la categoría frente a El Porvenir, en lo que será un estreno histórico para la institución rosarina.

El certamen contará con tres nuevos equipos, entre ellos Leones, que fue afiliado directamente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), además de Fénix y Sacachispas, que llegan tras descender de la Primera B Metropolitana.

El conjunto presidido por Matías Messi, hermano de Lionel, integrará la Zona B y disputará su primer partido como local en el estadio de San Nicolás, escenario elegido para esta nueva etapa.

El club también confirmó que el Banco vinculado a Jorge Brito, ex presidente de River, será el sponsor principal de la camiseta con la que afrontará su temporada debut en el ascenso argentino.

Leones de Rosario Fútbol Club representa una nueva apuesta deportiva de la familia del campeón del mundo.

Si bien se trata de una institución joven, su desarrollo en infraestructura y organización fue clave para que la AFA le otorgara el permiso de competir directamente en la Primera C, sin atravesar las ligas regionales ni el Torneo Promocional Amateur.

Fundado el 2 de enero de 2015 en la localidad de Alvear, cercana a Rosario, el club tuvo sus primeros pasos en la Asociación Rosarina de Fútbol.

Dentro de su estructura dirigencial también aparecen otros integrantes de la familia: María Sol Messi es vocal suplente y Tomás Matías Messi, sobrino de Lionel, ocupa el rol de revisor de cuentas suplente.

La afiliación directa a la Primera C, confirmada en el Boletín Oficial Nº 6752 de la AFA, generó debate, pero marca el punto de partida de un proyecto ambicioso. El desafío deportivo será largo y exigente, con el objetivo de escalar categoría por categoría.

Para ese camino, Leones ya tiene entrenador: Víctor “Chapa” Zapata, exfutbolista de River, será el encargado de conducir al equipo en esta nueva aventura dentro del fútbol argentino.