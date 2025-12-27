Problemática de ruidos molestos: “Se deben cumplir las normas”

El bloque PRO presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal para que, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, remita un informe detallado sobre los recursos y el plan de aplicación de la Ordenanza N° 4384 sobre ruidos molestos, en lo que respecta a los caños de escape adulterados y antirreglamentarios.

“El proyecto responde a reiterados reclamos vecinales registrados en distintos sectores de la ciudad, particularmente en el boulevard Avellaneda y zonas aledañas. Nuestro deber como cuerpo deliberativo es conocer de qué manera se están implementando las herramientas normativas vigentes, a fin de evaluar su eficacia y contribuir a la mejora de las políticas públicas”, afirmó la concejal Natalia García Luna.

En tal caso, indicó que objetivo central de la iniciativa es contar con información precisa y actualizada sobre el funcionamiento de los controles, los recursos humanos y técnicos disponibles y la planificación operativa vigente.

“La Ordenanza N.º 4384 establece con claridad el marco legal para intervenir, pero resulta indispensable conocer cómo se está aplicando en la práctica para poder proponer ajustes o fortalecimientos cuando sea necesario”, sostuvo.

En este sentido, destacó que "es necesario saber si se cuenta con equipamiento acorde a la normativa y si los operativos se están organizando con criterio preventivo y disuasivo, incluyendo información precisa sobre los sonómetros disponibles, su calibración y certificación”.

"También solicitamos que se informe cuál es el plan operacional para realizar controles aleatorios en distintos horarios —tanto de día como de noche—, con especial atención en el boulevard Avellaneda, que es donde más reclamos hemos recibido”, agregó la edil.

Además sostuvo que "resulta indispensable conocer si existe una articulación formal con la Policía de la Provincia para llevar adelante operativos nocturnos de secuestro preventivo, con el apoyo logístico y de seguridad que exige la correcta aplicación de la Ordenanza 4384. Esta información es fundamental, porque sin un esquema de control serio y coordinado es imposible garantizar la tranquilidad que los vecinos merecen".

“La problemática de los ruidos molestos no puede ser abordada de manera aislada ni informal, ya que impacta directamente en la calidad de vida, el descanso y la salud de los vecinos. El cumplimiento efectivo de las normas es una responsabilidad del Estado. Contar con información clara es el primer paso para garantizar una convivencia urbana ordenada y respetuosa”, dijo la edil.

Sistema de alerta

En el CD se aprobó el despacho de la Comisión de Género, Diversidad e Igualdad donde se trató un proyecto presentado por el PRO y dirigido al Ejecutivo, para implementar el programa “Código Lila–Rosales Te Cuida”, una herramienta de asistencia para personas en riesgo por violencia de género.

"El fin es brindar una respuesta urgente, gratuita y confidencial, con un sistema de alerta vía WhatsApp que active un protocolo inmediato de protección".