Adaptar la frecuencia de la línea 319 que une Punta Alta con Bahía

El bloque de La Libertad Avanza Coronel Rosales presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de resolución solicitando la reprogramación del horario de verano del servicio de transporte interurbano de la línea 319, operado por la empresa El Nuevo Villarino, que conecta las ciudades de Punta Alta y Bahía Blanca.

La iniciativa surgió a partir de los reiterados inconvenientes que se registran durante el período estival, donde la frecuencia aproximada de 40 minutos entre unidades resulta insuficiente para cubrir la demanda de pasajeros, especialmente durante febrero y marzo, cuando se retoman las actividades laborales y académicas.

El concejal Nahuel Ison Ponce comento: “Sabemos que cientos de vecinos de Punta Alta dependen todos los días de la línea 319 para ir a trabajar o estudiar a Bahía Blanca. Cuando las frecuencias no alcanzan, la gente queda esperando, pierde tiempo y muchas veces llega tarde".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde el bloque señalaron que este servicio es el único transporte público que conecta Punta Alta con Bahía Blanca y localidades intermedias, por lo que resulta fundamental garantizar un funcionamiento acorde a la cantidad real de usuarios.