Reconocerán a 7 mujeres rosaleñas por sus labores solidarias

Siete vecinas rosaleñas recibirán reconocimientos por sus labores solidarias en favor de la comunidad, en el marco del mes de la mujer.

Es organizado por la Promoción 1962 de Egresados del ex Colegio Nacional de Punta Alta y colaboradoras.

"Siempre encontramos mujeres que trabajan por amor al prójimo y al entorno", explicó Ana Emparán, referenta de la organización.

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Agregó que además de reseñar la importancia de estas mujeres para la comunidad, ya sea desde sus acciones particulares o desde instituciones locales, se les entregarán diplomas y habrá música para celebrar.

Será este sábado 28, desde las 18, en la plazoleta Doctor Alberto Corinaldesi, ubicada en Rodríguez Peña y San Martín.