Medina: "Los vecinos quieren claridad, responsabilidad y obras que duren"

El bloque de Bien Común reiteró la necesidad de que ABSA y la comuna informen públicamente el final de las intervenciones subterráneas que se realizaron en la intersección de Paso y Río Dulce, donde el Municipio aún tiene pendiente culminar las tareas de repavimentación.

"Desde el mes de febrero del año pasado -previo al inicio de los trabajos- venimos reclamando que ABSA y el gobierno municipal cumplan con la entrega de estudios de suelo y finales de obra de las tareas subterráneas con el fin de preservar la labor que se realice sobre el pavimento, pero a la fecha ni la empresa provincial ni el Municipio han dado respuestas a un pedido que desde la oposición califican de lógico y necesario, en función de los antecedentes de roturas y pérdidas en el sector", afirmó el concejal Daniel Medina, quien además señaló que aún no se ha cumplido la totalidad de las obras prometidas en Paso.

“Las tareas se realizan con dinero del vecino y quienes las ejecutan deben dar las garantías posibles de que las inversiones sean duraderas y de calidad. Nos cuesta entender la falta de transparencia ante un pedido lógico y claro, cuyo fin es preservar una obra que compartimos y respaldamos. Pero también debo decir que cercano al cruce con Río Dulce ya comienzan a notarse hundimientos en la carpeta nueva, lo cual es una pena y un derroche de recursos”.

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“Vamos a seguir insistiendo. El deber de un concejal es controlar y seguiremos reiterando estas cuestiones para proteger los recursos públicos. Este pedido es positivo y tiene como fin cuidar las inversiones públicas. De hecho, creo que el Municipio debería tomar nota dado que la obra aún hoy está inconclusa. El problema no es nuevo, pero la necesidad de control y transparencia si es una cuestión actual. Los vecinos quieren claridad, responsabilidad y obras que duren", dijo.

Reconocer a Uber

En tanto sostuvo que desde su bloque reclamaron a la Comisión de Obras del Concejo Deliberante que no demore más el tratamiento de los proyectos vinculados al funcionamiento de aplicaciones como Uber o Cabify en el distrito.

“Desde 2024 reclamamos a esta comisión que se debata el tema, sin haber obtenido aún el compromiso de hacerlo. Desde entonces, y recientemente, concejales de otros espacios también presentaron sus propios proyectos. Creo que debemos debatir una iniciativa unificada y analizar el punto de vista de todos los bloques”.

“Pero lo más importante -continuó Medina- es entender que muchos vecinos ven en estas aplicaciones una forma de llegar a fin de mes, y dilatar esta discusión solo genera incertidumbre. Debemos escuchar todas las voces y respetar la elección del usuario".

Actualmente, dijo el edil, hay tres proyectos que aguardan la consideración de los concejales.

“Una vez presentados, no debe existir protagonismo respecto de la autoría de las iniciativas y deben integrarse de la mejor manera. Creemos que los recientes operativos marcan la necesidad de una regulación local y de una modernización normativa. Postergar el debate afecta tanto a los usuarios como a los choferes de los distintos vehículos”, advirtió.