Vuelo de adiestramiento desde Ushuaia hacia la Antártida

Una aeronave Beechcraft TC-12B Huron de la Aviación Naval realizó un vuelo de adiestramiento entre Ushuaia y la Base Antártica Conjunta Petrel.

Una aeronave Beechcraft TC-12B Huron perteneciente a la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima llevó a cabo un vuelo de adiestramiento hacia la Base Antártica Conjunta Petrel, en el marco de las actividades que realiza la Armada Argentina para fortalecer sus capacidades operativas en la Antártida.

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Partió desde el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de la ciudad de Ushuaia, para realizar el cruce hacia la Base Petrel.

Tras el aterrizaje, la tripulación efectuó la recarga de combustible y realizó un reconocimiento de la pista y de las instalaciones de la base. Finalizadas estas tareas, emprendió el vuelo de regreso al continente, aterrizando nuevamente en Ushuaia y completando la operación conforme a lo planificado.

Este tipo de misiones forman parte de los esfuerzos que desarrolla la Armada Argentina —y en particular la Aviación Naval—, en coordinación con el Comando Conjunto Antártico, para sostener el apoyo logístico y sanitario a las bases antárticas argentinas, al tiempo que permiten mantener el nivel de adiestramiento de sus tripulaciones y personal técnico.

Las operaciones aéreas hacia la Antártida requieren un exhaustivo planeamiento previo, un análisis detallado de las condiciones meteorológicas y una precisa coordinación logística.