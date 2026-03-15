A poco de cumplir sus 99 años, Bomberos sumó una autobomba

Una nueva unidad se incorporó al parque automotor de la Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta.

Fue recibida por las autoridades de la institución y del gabinete municipal, encabezado por el intendente Rodrigo Aristimuño, representantes de distintas instituciones y público en general.

El presidente de la comisión directiva de la entidad bomberil, Julio Chanquía, dijo que “se trata de un acontecimiento importante. Recibir esta unidad es el reflejo del trabajo de los dos últimos años. En muy poco tiempo, se concretó la llegada de tres modernos vehículos que ponen en valor al cuartel”.

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“Primero -recordó- fue la Toyota 2017, luego la Ford modelo 2022 y ahora este hermoso camión 4x2 que se integra a la flota ya existente”.

Y destacó: “Es el resultado de la gestión, del apoyo de Punta Alta que nos permite, de a poco, tal fue mi objetivo al presidir la comisión, modernizar el cuartel central. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos los integrantes de la comisión, a los Bomberos, a las damas colaboradoras y a todas las personas que nos han ayudado para concretar este sueño”.

“Pero esto no termina ahora, al contrario. En los próximos días, y tras una reunión mantenida con el jefe del cuerpo activo, se decidió incorporar un vehículo liviano y rápido. Hoy les puedo decir que merced a la colaboración de un vecino de Punta Alta en Ushuaia, quien firmó una garantía por un faltante de dinero en la compra, vamos a sumar una camioneta RAM 4x4 modelo 2020. Vendrá a aumentar la capacidad de acción del cuerpo. Junto con la Toyota y la Ford, estarán las tres equipadas con un kit forestal”, anunció.

También expresó que pronto -el 12 de mayo- la institución cumplirá 99 años de vida y “empezaremos el camino hacia el centenario. Es el propósito de esta comisión y personal, encontrar, en ese entonces, a este cuartel en lo más alto posible en los aspectos de infraestructura, personal y automotor. Existe el compromiso formal para que en el próximo mes de noviembre, en el inicio de la nueva temporada, otro camión se sume al cuartel”.

Por su parte, Aristimuño dijo: “Yo feliz, no como intendente, sino como vecino. Quiero felicitarlos y agradecerles porque hacen un esfuerzo que, a veces, no se logra mensurar: suena la sirena, dejan lo que están haciendo y arriesgan su vida de manera voluntaria por los vecinos".

Esfuerzo de todos

Aristimuño expresó que “no es una fecha casual. Y no creo en las casualidades. Hace un año -en referencia al 7 de marzo- nuestra ciudad vivió un temporal como hacía tiempo que no se presentaba. Y ahí estuvieron nuestros bomberos colaborando con la comunidad”.

Sostuvo que “para que esto funcione la comunidad tiene que devolver en aportes y trabajo. Los componentes de la institución realizan un esfuerzo ad honorem. Y ese trabajo voluntario tiene un valor agregado. En momentos de individualismo, el trabajo colectivo hay que valorarlo y ponerlo arriba de la mesa, conversar sobre eso y también motorizar que nuestra comunidad colabore”.

"Cada cosa que hacen los servidores públicos insume esfuerzos presupuestarios. La seguridad no se declama. A la seguridad hay que aportarle dinero. Y en ese marco, por instrucción de nuestro ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, les quiero dar la noticia que hay un subsidio de 10 millones de pesos. Esto será enviado por la Provincia, además de lo que tiene que aportar por otro medio”.

“Sabemos que frente sus gastos es una gota en un desierto. Movilizar una autobomba para resolver alguna contingencia de nuestros vecinos, insume mucho más. Por eso, hay que dar discusiones en serio: la seguridad para que cumpla su fin, necesita inversión. Por ello, además, en el marco de los 99 años, pensamos, como dijo el presidente de la comisión directiva, en más noticias por parte del Ejecutivo y la Provincia”.