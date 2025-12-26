Punta Alta: allanamiento y secuestro por "willy" y maniobras peligrosas

Como en Bahía y en otras localidades de la región, la Policía de Punta Alta realizó hoy un allanamiento por maniobras de "willy" en la vía pública y secuestró la moto de un joven.

El procedimiento, que contó con la colaboración del grupo GAD de Bahía Blanca, fue dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 2 y se registró en una vivienda de Rosario al 300 de la vecina ciudad.

En ese lugar vive Santiago Domínguez, de 19 años, a quien se acusó de infracción al artículo 193 bis del Código Penal, con intervención de la ayudantía fiscal de Coronel Rosales.

Los efectivos secuestraron una moto Honda modelo XR 300, de color rojo, patente A260WMX.

El procedimiento tiene que ver con unas actuaciones de oficio que se iniciaron, diez días antes, por parte de la Policía rosaleña, que detectó maniobras peligrosas y pruebas de velocidad en motos, tanto dentro del Parque San Martín como del Bulevar, poniendo en riesgo la integridad física de otras personas.