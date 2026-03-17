Homenaje al bombero Néstor Siracusa

La Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta, como lo hace todos los años, rindió homenaje al servidor público Néstor Siracusa, quien perdiera la vida en acto de servicio, a la vera del camino que conduce al balneario Arroyo Pareja, donde precisamente se encuentra el monolito que lo recuerda.

"Lo hacemos con respeto, orgullo y gratitud, por su entrega, vocación de servicio y el compromiso que siempre demostró hacia los demás", se dijo en el acto.

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"Esta conmemoración persigue la firme intención de mantener su memoria viva. Porque quienes dedican su vida a servir nunca se van del todo: permanecen en cada guardia, en cada sirena, en cada gesto solidario que define a los Bomberos Voluntarios", se indicó.

Luego se agradeció a quienes acompañaron este homenaje, que en esta ocasión se realizó en el cuartel central debido a la situación climática, y se afirmó que "seguiremos honrando su legado con el mismo espíritu de servicio que él supo representar".