Plan de ordenamiento del tránsito pesado y el transporte público

El bloque de Bien Común presentó un proyecto de resolución que promueve reformular una ordenanza del año 2004 y convocar a técnicos de universidades de la región para elaborar un plan estratégico de ordenamiento del tránsito que perdure en el mediano y largo plazo.

“Hace más de 20 años, el Municipio firmaba un acuerdo con la UTN para avanzar en el desarrollo de la planificación urbana de Punta Alta en materia vial. Así, se realizaron estudios de las mediciones de velocidad y flujo en las vías principales de la ciudad, emisiones contaminantes, encuestas de opinión a peatones, conductores, inspectores y choferes profesionales, estudios generales de circulación atinente al ordenamiento del tránsito pesado, entre otros ítems de interés", dijo el concejal Daniel Medina.

"En estas dos décadas la ciudad cambió, los vecinos viven en medio del movimiento de camiones del puerto, y precisamente el puerto con mayor volumen de exportación de petróleo de Argentina, tenemos hundimientos de carpeta producto del deterioro de suelos y las pérdidas de ABSA, y un faltante importante de indicadores viales. Pero sobre todas las cosas, no existe un plan compartido entre quienes son gobierno y oposición que permitan mantener una política de largo plazo”, afirmó.

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La iniciativa sostiene que deben fijarse prioridades claras en materia de ordenamiento vial del tránsito pesado y planificación técnica de los recorridos del transporte público.

“No es un proyecto en contra de nadie, sino que tomamos un antecedente de nuestro Municipio y pedimos su actualización formal. Creo que la invitación a una casa de estudios aporta nivel técnico y una mirada externa, brindando mayor legitimidad en la posterior toma de decisiones estratégicas. También está la experiencia de Bahía Blanca que ha convocado a distintas universidades a realizar estudios en el marco de la emergencia del transporte público. En este caso, nuestra postura promueve la misma línea de trabajo", sostuvo.

Agregó que la propuesta pone foco en prevenir accidentes y fijar sectores de circulación claros ante los reclamos de hundimientos, desarrollo urbanístico y afectación en viviendas, situación que debiera ser considerada en cualquier planificación.