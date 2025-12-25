Sin descanso para los bomberos en esta Navidad

Los Bomberos Voluntarios de Punta Alta no tuvieron descanso esta Navidad, con varias salidas de unidades para actuar en incendios de pastizales.

Ya desde la mañana de ayer habían salido a sofocar diversos incendios tanto en Punta Alta, como en Villa Arias, e incluso en el centro de la ciudad, donde un camión compactador del Municipio tuvo un principio de incendio tras recolectar una caja con restos de cenizas de un asado.

Pasadas las 19, se desató un incendio en el relleno sanitario de la ruta 249, a la salida de la ciudad, con la participación de tres unidades de bomberos.

Y a 10 minutos de la medianoche, una unidad salió a combatir un incendio forestal en Santa Cruz y Mendoza, para luego atender otro en Belgrano al 2.000.

Ya de madrugada, a las 2:50, volvió a sonar la sirena de bomberos por un incendio de pastizales en Belgrano y calle Mar del Plata, y otro en Pasaje Giorno y Alem.

Una hora más tarde, otro incendio de pastos y basura en un baldío lindante con una casa en Buchardo al 1.100 convocó el accionar de los servidores públicos, que siguieron trabajando esta mañana, tras el llamado de emergencia por un incendio forestal en Los Andes y Tierra del Fuego.

A las 10:45 de hoy se registró otro en Corrientes y avenida Tucumán, con la salida de la Unidad 36.