Designaron nueva comisión directiva de la Obra Taller Stella Maris

La Asamblea General Ordinaria de la Obra Taller Stella Maris (OTSM) eligió nueva comisión directiva, en un acto llevado a cabo en el Hotel de la Base Naval Puerto Belgrano.

Durante el encuentro se trataron los principales puntos administrativos y organizativos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre pasado y se destacaron las acciones desarrolladas, entre las que figuran las donaciones al Hospital Naval Puerto Belgrano para la puesta en valor del Pabellón VIII y de otros servicios, la asistencia a 39 familias, el apoyo a instituciones educativas y la participación con su tradicional stand en eventos institucionales, entre otras.

En la asamblea se sometieron a consideración de los presentes la Memoria, el Balance General, el Inventario y el Cuadro de Gastos y Recursos, junto con el dictamen elaborado por la Comisión Revisora de Cuentas/Órgano de Fiscalización.

La nueva comisión directiva quedó conformada por su presidenta, María Federica Valenzuela de Martí Garro, vicepresidenta Patricia Alonso de Basso, secretaria Stella Maris Goñi de Paolantonio, tesorero Juan José Deandrea y protesorera Verónica De Pablo de Olmedo, además de vocales titulares y suplentes.

La presidenta saliente, Marcela Silvana Sosa de Lioi Pombo, agradeció a cada una de las colaboradoras y a quienes acompañaron la labor de la Obra Taller Stella Maris durante el período 2025 e invitó a los presentes a continuar participando del accionar de la institución durante el corriente año.

