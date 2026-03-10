Bahía Blanca | Martes, 10 de marzo

Punta Alta.

Lo detuvieron por circular en una moto denunciada como robada

En un control en Estrada y 9 de Julio.

La Policía de PUnta Alta aprehendió ayer a un joven acusado de circular en una moto denunciada como robada a principios de mes.

Se trata de Alan Montenegro, de 22 años, quien manejaba una Gilera 110 que tenía un pedido de secuestro del 3 de marzo.

A Montenegro lo interceptaron en un operativo conjunto de la Estación Comunal y de la Fuerza Barrial de Aproximación, en 9 de Julio y Estrada y quedó acusado de encubrimiento, a disposición de la Ayudantía Fiscal rosaleña.
 

