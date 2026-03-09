Firman un convenio para poner en valor la plaza del barrio Gaudi

El Municipio de Coronel Rosales firmó un convenio con el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) y una cooperativa local para llevar adelante la puesta en valor de la plaza "ARA General Belgrano", ubicada en 25 de Mayo al 3.400 del barrio Gaudi de Punta Alta.

El acuerdo fue suscripto por el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño, la directora ejecutiva de OPISU Romina Barrios y el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco.

La iniciativa prevé una intervención integral del espacio público con el objetivo de mejorar el lugar y generar un punto de encuentro para los vecinos.

El proyecto incluye recambio de luminarias, instalación de juegos, bancos y mesas, un sector para actividades deportivas, senda peatonal interna de hormigón, cartelería y trabajos de forestación. La inversión destinada a la obra asciende a 40 millones de pesos.

Desde el Municipio señalaron que la propuesta forma parte del trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia y organizaciones de la comunidad para continuar recuperando y fortaleciendo los espacios públicos en los distintos barrios del distrito.

