Seguridad vial para calles estratégicas: Paso y Jujuy

Mejorar la seguridad vial en arterias de circulación estratégica es clave para el desarrollo del distrito de Coronel Rosales, no solo desde el aspecto vial, sino para la calidad de vida de los vecinos, quienes buscan proteger las condiciones de infraestructura de sus hogares y el bienestar de sus familiares.

Particularmente en las avenidas Paso y Jujuy, desde el bloque radical se planteó la importancia de colocar señalización preventiva de advertencia de calzada reducida, conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Manual de Señalización Vial de la Dirección Nacional de Vialidad, en las siguientes arterias y tramos:

* Paso, desde Río Dulce hasta Río Juramento, arteria de doble mano con circulación de transporte público de pasajeros.

* Jujuy, en ambos sentidos de circulación, en los sectores donde la calzada se angosta, específicamente:

- Desde la intersección con la calle 11 de Septiembre hasta Quintana.

- Desde la intersección con De la Madre hasta Berutti.

“La calle Paso, en el tramo comprendido desde Río Dulce hasta Río Juramento, es de doble mano y presenta circulación de transporte público de pasajeros. En ese tramo, la calzada se ve reducida en sectores críticos, generando riesgos de maniobras peligrosas y situaciones de conflicto vial”, dijo la concejal Liliana Taboada.

En tanto Jujuy -continuó- constituye una arteria estructural de vinculación sur–norte del ejido urbano, conectando numerosos barrios y permitiendo el acceso a las rutas nacionales 229 y 249.

“Allí se presentan sectores donde la calzada se angosta, manteniendo doble mano de circulación, lo que incrementa el riesgo para conductores que desconocen previamente esa condición”.

Por eso, dijo la edil, “resulta necesario advertir a los conductores mediante señalización preventiva adecuada y preventiva, que contribuya a la reducción de siniestros viales y a una circulación más ordenada y segura”.

Colectoras

También la edil Taboada se refirió al sistema cloacal del distrito, que atraviesa una situación crítica, reconocida institucionalmente mediante la sanción de la Ordenanza 4409, como consecuencia del deterioro estructural de las redes y la insuficiencia del sistema, frente a eventos climáticos extremos.

“De la documentación obrante surge la ejecución de una obra de recambio de cañerías cloacales, con especificación de calles, longitudes, diámetros y materiales a instalar, conforme al detalle técnico incluido en el pliego licitatorio”.

Asimismo, sostuvo que consta el acta de apertura de ofertas, lo que da cuenta del avance del proceso licitatorio, sin que a la fecha se haya informado oficialmente a este cuerpo deliberativo sobre su estado actual, adjudicación, plazos de inicio ni cronograma de ejecución.

“Paralelamente, persisten desbordes cloacales reiterados en distintos puntos de la ciudad que no figuran contemplados dentro del listado de colectoras a recambiar, generando graves riesgos sanitarios, ambientales y afectaciones directas a la calidad de vida de los vecinos”, señaló.

Recordó que el Decreto Provincial 316/25 habilita la asignación de fondos específicos para atender situaciones de emergencia y, entonces, resulta interesante conocer si dichos recursos serán afectados para dar respuesta urgente a esta problemática.

“Es indispensable que el Concejo Deliberante cuente con información clara, actualizada y verificable sobre el estado de las obras, la intervención del organismo prestatario y las acciones previstas para resolver los puntos críticos.

Entre otros puntos, solicitó que se informe cuál es la intervención de ABSA u otros organismos, incluido el Ejecutivo, respecto de los siguientes puntos donde se registran desbordes cloacales no contemplados en el expediente de $ 1.607.356.633:

* Mitre y Colón

* Mitre, entre Humberto y Roca

* Vélez Sarsfield y Pozzo Di Gotto

* Córdoba y Alvear

* Córdoba y José Ingenieros

* 17 de Agosto al 700

* Guaraní entre Paso y 25 de Mayo

* Buchardo y Autonomistas

* Luggi y Buchardo

* Dufourq y Moreno

* Dufourq y Pedro Pico

* Paso y 9 de Julio

* Jujuy y 2 de Abril

* Río Colorado y Buchardo Bis.