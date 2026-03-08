Bahía Blanca | Domingo, 08 de marzo

La ciudad.

Un obrero cayó de un andamio mientras trabajaba en una vivienda de White

El hecho ocurrió alrededor de las 10 en Nicolás Levalle al 700. El hombre, de 42 años, fue hospitalizado.

Un obrero de 42 años resultó herido esta mañana tras caer de un andamio mientras realizaba trabajos en una vivienda de Ingeniero White.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 en Nicolás Levalle al 700.

Por causas que aún se investigan, el trabajador perdió el equilibrio y cayó al suelo desde la estructura.

Según se informó, un vecino de la zona lo trasladó de inmediato al Hospital Menor de Ingeniero White para que recibiera atención médica.

